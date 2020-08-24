Владикавказ, , 09:15 — REGNUM В Северной Осетии продлили режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше. Для них рекомендовано продолжать оставаться дома до 6 сентября. Указ об этом подписал глава республики Вячеслав Битаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Этот указ обязателен к исполнению работодателями, у которых в штате есть лица из указанной категории, т. е. они продолжат оставаться на больничном. Работа для них разрешена в случае если «их нахождение на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности организаций».

Помимо ограничений для лиц старше 65 лет, этим указом главы РСО-Алании разрешена работа кинотеатров, театров и детских развлекательных центров.

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