Душанбе, , 09:15 — REGNUM Лаборатории Таджикистана выявили 8311 случаев заражения коронавирусом, в том числе 34 — за минувшие сутки. Об этом сообщили 24 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Под наблюдением врачей остается 80 человек, вылечились 36 пациентов, случаев смерти за минувшие сутки не зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 достигло 66.

В Таджикистане выздоровели 7108 пациентов, или 85,5% пациентов с коронавирусом. Лечение в домашних условиях получают около 1 тыс. человек.

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