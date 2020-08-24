Шадринск, Курганская область, 24 августа 2020, 09:13 — REGNUM Лицей №1 города Шадринска с 1 сентября 2020 начинает работу в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора профилактики коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель директора лицея Наталья Старцева.
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Новое расписание уроков и перемен должно обеспечить разобщенность классов в течение учебного дня. За каждым классом закреплён отдельный учебный кабинет. Питание в столовой планируется по гибкому графику. Предусмотрено проведение «входного фильтра» с термометрией и с соблюдением социальной дистанции между детьми. Также есть отдельный кабинет для изоляции ребят с температурой или признаками ОРВИ до прихода родителей.
Как отметили в лицее, до сведения родителей будет доведена вся информация о об особенностях начала учебного года в новых санитарных уже в середине недели. У школы есть сайт, группы в социальных сетях, а также активны родительские чаты в мессенджерах.
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