Шадринск, Курганская область, , 09:13 — REGNUM Лицей №1 города Шадринска с 1 сентября 2020 начинает работу в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора профилактики коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель директора лицея Наталья Старцева.

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Новое расписание уроков и перемен должно обеспечить разобщенность классов в течение учебного дня. За каждым классом закреплён отдельный учебный кабинет. Питание в столовой планируется по гибкому графику. Предусмотрено проведение «входного фильтра» с термометрией и с соблюдением социальной дистанции между детьми. Также есть отдельный кабинет для изоляции ребят с температурой или признаками ОРВИ до прихода родителей.

«Сегодня нам доставили рециркуляторы, которые будут размещаться в классах. С наличием антисептических средств для обработки рук проблем нет. Вопрос о проведении праздничной линейки в День знаний пока ещё на стадии обсуждения. Остаётся под большим вопросом организация групп продлённого дня. И ребятам нашим придётся учиться в две смены, чтобы потоки учащихся были разделены», — отметила Наталья Старцева.

Как отметили в лицее, до сведения родителей будет доведена вся информация о об особенностях начала учебного года в новых санитарных уже в середине недели. У школы есть сайт, группы в социальных сетях, а также активны родительские чаты в мессенджерах.

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