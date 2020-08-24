Тамбов, , 09:11 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили 24 августа в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

»22 новых случая сегодня. Из них: 9 мужчин, 9 женщин, 4 детей (девочка 16 лет, мальчики 1, 9, 14 лет). Возраст взрослых от 22 до 77 лет. Прибывших из других регионов нет, 22 контактных с заболевшими», — сообщили в оперштабе.

Всего в Тамбовской области с марта этого года положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6587 человек, 5883 из них выздоровели, 44 скончались. В больницах лечение продолжают 244 человека, у 202 из них пневмония.