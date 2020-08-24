Ставрополь, , 09:16 — REGNUM Четыре человека с подтвержденным COVID-19 умерли на Ставрополье за минувшие выходные: трое пациентов скончались 22 августа, еще один — 23 августа. Общее число случаев летального исхода в крае к утру 24 августа достигло 216, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

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Факты смерти пациентов с коронавирусом на Ставрополье в августе регистрируются ежедневно. С начала месяца в крае скончались уже 57 носителей инфекции.

Отметим, что Ставрополье по прежнему находится на первом этапе снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. В регионе продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.