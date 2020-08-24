Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Вторым по своим масштабам за всю историю американского штата Калифорния стал лесной пожар, который в настоящее время бушует в северной части региона. Об этом 24 августа сообщает телеканал ОТР.

Уточняется, что в настоящее время пламя охватило более 120 тыс. га и это только один из четырех пылающих в Калифорнии в настоящее время лесных пожаров. Их общая площадь превышает 400 га, из-за возгораний были эвакуированы десятки тысяч жителей.

При этом президент США Дональд Трамп уже объявил лесные пожары в Калифорнии крупным стихийным бедствием.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа стало известно, что американский президент Дональд Трамп дал распоряжение оказать федеральную помощь американскому штату Калифорния, где бушуют лесные пожары.