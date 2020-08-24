Тбилиси, , 09:15 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили десять случаев заражения коронавирусом. Информацию об этом 24 августа разместили на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксирован 1421 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Пять пациентов, болевших COVID-19, были выписаны в течение суток из больниц по выздоровлении. Всего их 1137, или 80% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 17 пациентов. На карантине находятся 7005 человек, в стационаре — 255.

Стоит отметить, что в Грузии в муниципалитете Местия региона Сванетия выявлен и локализован очаг распространения коронавируса. Здесь SARS-CoV-2 заразились 11 человек из 17 выявленных по всей стране новых пациентов с SARS-CoV-2.

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