Москва, , 09:07 — REGNUM Билетная система общественного транспорта Москвы может быть использована в других регионах России. Об этом сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

«Москва готова предложить данное решение регионам, которые сразу получат все наработанные преимущества карты «Тройка», — цитирует РИА Новости слова Ликсутова.

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По словам вице-мэра, в РФ используется множество различных систем, иногда несколько разных на территории одного региона, что затрудняет создание единого сервиса оплаты, удобного для пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходит голосование в проекте «Активный гражданин». Жители столицы выбирают дизайн карты «Тройка».

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