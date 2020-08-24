Москва, , 09:16 — REGNUM Требования к обязательному учёту и маркировке домашних животных будут закреплены в российском законодательстве, об этом пишет 24 августа газета «Известия», ссылаясь на пресс-службу Минсельхоза РФ.

В министерстве пояснили, что до конца 2020 года в Государственной думе РФ должны рассмотреть и принять законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии». Поправки предполагают обязательную маркировку животных, проводить её будут владельцы «за свой счет самостоятельно или посредством привлечения иных лиц».

Процедура вводится для предотвращения распространения заразных болезней животных, выявления источников и путей распространения возбудителей. Владельцам предложат самим выбирать способ маркировки животных. В зависимости от вида это могут быть чипы, бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и прочее.

За нарушение требований владельцам будет грозить штраф от 500 до 1 тыс. рублей.

Читайте также: В Госдуме в маркировке питомцев видят тренировку по чипизации людей