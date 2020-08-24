Москва, , 09:06 — REGNUM Второй вход в Московский зоопарк планируется открыть в 2021 году. Новый расположен рядом со станцией метро «Баррикадная», сообщили в Стройкомплексе.

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Новый вход будет оформлен в виде двухэтажного павильона. Внутри разместятся билетные кассы, сувенирные магазины, кафе и образовательный центр.

Кроме того, продолжается строительство пешеходного перехода который соединит старую территорию Московского зоопарка с новой. Пешеходный переход планируют открыть во II полугодии 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о сооружении нового входа принято в связи с тем, что главный вход в зоопарк на пересечении улиц Красная Пресня и Большая Грузинская перегружен.

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