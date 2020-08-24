Магадан, Магаданская область, 24 августа 2020, 09:09 — REGNUM В Магаданской области дорожники очищают от снега региональные и межрайонные трассы от выпавшего снега.
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Первый снег выпал на минувших выходных — прогнозы синоптиков оправдались. В некоторых районах Колымы он ещё продолжает идти.
По словам специалистов, летний снег не нанёс вреда дорогам, не создал аварийных ситуаций — дорожники оперативно все трассы расчищают, пишет «Магаданская правда».
На утро 24 августа снег шёл в районе посёлка Талая, на участках Дукат-Омсукчан и Ларюковая — Сеймчан.
Федеральная трасса уже очищена.
Как сообщало ИА REGNUM, МЧС Магаданской области предупредила 21 августа о возможной чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня в связи с прогнозируемым ураганным ветром, сильным дождём со снегом.