Калуга, , 09:07 — REGNUM В Калуге родители первоклашек школы №14 озабочены большим количеством детей в классах, что, по их мнению, может отразиться на качестве образования и идёт вразрез с рекомендациями Роспотребднадзора. Об этом 24 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM после общения с родителями.

По словам одной из матерей, её ребёнок зачислен в первый класс школы №14 Калуги по месту жительства. В будущем классе уже сегодня по списку 36 детей. В параллели три класса с числом учеников от 32 до 36 человек в каждом. Родителям непонятно, почему в первых классах образовалась такая скученность детей. К тому же в этой школе ни одно помещение классов по своим площадям не соответствует санитарным нормам для приёма столь большого количества детей, уверены родители школьников. Открыть ещё один класс школа не в состоянии, так как нет вакансий учителей.

«Директор школы кандидат педагогических наук Ксения Познякова на контакт с родителями идти отказывается. Написали ей коллективное обращение три недели назад, в ответ — тишина. Родители очень недовольны такой ситуацией. Ведь каким бы опытным педагогом не был бы учитель, но, согласитесь, даже ему с 36 немотивированными первоклашками продуктивно работать будет невозможно, да и требования САНпина ещё никто не отменял», — возмущается мать одного из первоклассников.

Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев на недавней онлайн встрече с родительской общественностью на вопрос о переполненности первых классов в школах, где о соблюдении социальной дистанции не может быть и речи, заявил: «Зачем же вы шли в такой класс. Сначала все хотят попасть в тот или иной класс. Даже ко мне обращаются. Для нас самое главное — соблюсти контактность между классами, чтобы она была меньше».

В 2020/21 учебном году в Калужской области двери для учащихся откроют 346 школ. Их комиссионная проверка полностью завершилась 20 августа.

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