Челябинск, , 08:54 — REGNUM В Челябинской области школам рекомендовано проводить больше занятий на воздухе. Такие сведения содержатся в письме областного минобрнауки образовательным учреждениям региона.

Следите за развитием событий в трансляциях: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости», «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Речь идёт не только об уроках физкультуры. При наличии соответствующей погоды вне школьных стен можно заниматься и по другим предметам.

Также школам рекомендовано скорректировать графики перемен, уроков, приёма пищи, чтобы минимизировать контакты учащихся. Кроме того, можно совмещать очное обучение с дистанционным, например, чередовать дни очного обучения с самостоятельной работой на дому. Исключением здесь являются начальные классы, которые должны обучаться только очно.

Кроме того, школам рекомендовано организовать мероприятия по повышению двигательной активности учеников. Также за каждым классом должен быть закреплён отдельный кабинет. А на входе у сотрудников и детей будут измерять температуру тела.