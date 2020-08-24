Линди, Танзания, , 08:56 — REGNUM Суд округа Линди в Танзании приговорил 25-летнего жителя деревни Махива Маулида Салюма к тюремному заключению сроком на 30 лет после того, как он был признан виновным в изнасиловании своей 13-летней приёмной дочери. Об этом передаёт газета Mtanzania со ссылкой на приговор судьи Марии Батраине.

По информации издания, после произошедшего в марте 2020 года изнасилования девушка забеременела и была вынуждена прекратить занятия в школе.

Помимо тюремного срока Салюм был приговорен к 12 ударам плетью, а также штрафу в размере 2 миллионов танзанийских шиллингов (862,7 долларов США). Осуждённый отрицал свою вину, отмечают репортеры.