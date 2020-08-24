Санкт-Петербург, , 08:54 — REGNUM Сотрудники полиции Санкт-Петербурга нашли и привлекли к административной ответственности мать девятилетнего ребенка, найденного на улице после тяжелого алкогольного отравления. Мальчик находится в больнице, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Школьник, лежащий на улице с признаками отравления алкоголем, был обнаружен 22 августа у дома 90 по Петергофскому шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга. На место прибыл участковый полиции, который установил личность ребенка и его родителей. Мальчик был передан медикам, которые установили, что пострадавший отравился этанолом и находится в тяжелом состоянии. В полицию была доставлена 26-летняя мать пострадавшего.

«Женщина пояснила, что за день до происшествия она находилась на своем садовом участке, где вместе с 35-летнем сожителем употребляла спиртные напитки и наркотическое средство «гашиш». После этого женщина уехала, оставив мальчика без присмотра», — рассказали 24 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

На женщину и ее сожителя составили протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения, обоих направили на медосвидетельствование. Женщине также выписали протокол за неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию.

Собранные материалы передаются в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.