Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:43 — REGNUM В окрестностях Нижнего Тагила Свердловской области вода покидает огороды, подтопленные ранее из-за сильных дождей. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным на 23 августа, за сутки уровень воды упал на 25−30 см. От воды освободились вод 30 огородных участков. Впрочем, ещё 42 на тот момент оставались подтопленными. Но дожди прекратились, установилась солнечная погода, и это способствует дальнейшему освобождению земли.

Отметим, на прошедшей неделе в Свердловской области шли обильные дожди. Также было прохладно, столбик термометра зачастую находился на отметке ниже +10 градусов.