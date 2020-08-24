Улан-Удэ, , 08:43 — REGNUM Гимназия №33 в Улан-Удэ готова к началу учебного года с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Директор учебного заведения Дарима Халтаева рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что они обеспечены достаточным количеством кабинетов после ввода в эксплуатацию пристроя.

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«По поводу кабинетов, мы нормально укладываемся в две смены, у нас помещений достаточно. Мы ввели пристрой, поэтому у нас возможностей стало больше. А то в три смены занимались», — отметила он.

Всего в школе насчитывается 24 начальных классов, на которых приходится 12 кабинетов. На 58 старших классов есть 48 кабинетов. Благодаря этому, по словам директора, в школе не должно возникнут сложностей с помещениями. Всего в школе насчитывается около 1,7 тыс. учащихся.

Предварительно за каждым классом закреплён определённый кабинет, исключая кабинеты химии, физики, которые будут регулярно обрабатываться. Расписания начнут составлять на этой неделе. Директор гимназии также надеется, что их обеспечат дезинфицирующими средствами, термометрами и другим оборудованием.

«Я думаю, что нужно начинать учиться очно. Мы так разучим людей учиться. Мы можем», — подчеркнула Дарима Халтаева.

Напомним, ранее глава БурятииАлексей Цыденовв обращениик жителям допустил, что 1 сентября может не состояться. Он объяснил это резким ростом числа заражённых. Впрочем, как сообщало ИА REGNUM, позже в Роспотребнадзоре сообщили, что не видят оснований для переноса начала учебного года.

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