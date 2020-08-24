Уфа, , 08:44 — REGNUM 33 человека, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 24 августа сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Ирина Кононова на совещании в правительстве региона.

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По её словам, всего на территории региона с начала пандемии было выявлено 7567 фактов заражения этой инфекцией. При этом в больницах продолжают лечение 77 пациентов, в том числе один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На дому лечатся 722 человека.

Отмечается, что в республике остаются свободными 54% коек для лечения больных с COVID-19.

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