Токио, , 08:40 — REGNUM 23 августа в Токио прошла ежегодная поминальная служба в память о японцах, погибших в советских лагерях в Сибири после Второй мировой войны, сообщает телеканал FNN.

Около 100 человек почтили память погибших минутой молчания на Национальном кладбище Чидоригафучи.

23 августа в Японии отметили 75 лет с тех пор, как Советский Союз приказал отправить японских солдат в трудовые лагеря в Сибири, Монголии и на других территориях. Приказ поступил спустя 8 дней после капитуляции Японии 15 августа 1945 года.

На кладбище Чидоригафучи покоятся станки жертв, собранные за границей. В этом году стало известно, что, вероятно, не все останки погибших принадлежат японцам. Бывшие заключённые лагерей были поражены этой возможной ошибкой.

В июле министерство здравоохранениях, труда и благосостояния Японии создало центр для исследования этого вопроса. Однако пока пандемия коронавируса препятствует проведению экспертизы.