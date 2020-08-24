Нур-Султан, , 08:39 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выздоровели 1509 человек с коронавирусом — общее число вылечившихся пациентов достигло 92 598, сообщили 24 августа в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

По состоянию на 24 августа в Казахстане выявили 104 718 случае заражения. Таким образом, в республике выздоровели 88,4% пациентов с коронавирусом. Число летальных исходов достигло 1415.

С 1 августа в Казахстане публикуется статистика по числу случаев заражения пациентов с пневмонией коронавирусного типа. С 1 по 24 августа зарегистрировали 22 744 таких случаев, выздоровели — 4519 человек, скончались — 258 пациентов.