Ставрополь, , 08:40 — REGNUM Около тысячи детей на Ставрополье в преддверии нового учебного года получили от краевого совета женщин рюкзаки со школьными принадлежностями. Помощь детям из социально-незащищенных слоев населения оказана в рамках акции «Соберем ребенка в школу», сообщили ИА REGNUM 24 августа в управление по информполитике правительства региона.

Рюкзаки с альбомами, красками, письменными принадлежностями и сладкими подарками были приобретены на благотворительные взносы. Отмечается, что особое внимание совет женщин уделил детям из малообеспеченных, многодетных, неполных, опекунских семей, а также семей, находящихся в социально опасном положении. Помощь направлена также в детские дома, кадетские корпуса и интернаты всех 33 территорий края.

Акция «Соберем ребенка в школу» реализуется на Ставрополье четвертый год подряд. В управлении отметили, что в городах и районах края продолжается формирование списков нуждающихся в помощи семей, а на базе центров по работе с молодежью организованы пункты сбора школьных принадлежностей.