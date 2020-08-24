Магас, , 08:38 — REGNUM СКР возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, которое было совершено 23 августа в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии. Следователи устанавливают все обстоятельства и выявляют возможных пособников бандитов, открывших огонь по силовикам и ранившим двоих из них, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Напомним, в селе Троицкое накануне был введен режим контртеррористической операции. В одном из домовладений по улице Шефская были обнаружены трое вооруженных людей. Им было предложено сдаться, но они открыли огонь по силовикам. В результате были ранены два сотрудника управления ФСБ по региону.

Ответным огнем трое бандитов были уничтожены. На месте боестолкновения были обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы, готовые к применению самодельные взрывные устройства, а также составные части для их изготовления. Помимо дела о нападении на силовиков, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконный оборот оружия».

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