Квебек, Канада, , 08:37 — REGNUM Более тысячи человек вышли на демонстрацию против ношения детьми защитных масок в школах Квебека, франкоязычной провинции Канады, сообщает Le Figaro.

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"Нас объединяет то, что мы говорим правительству не трогать наших детей и что маска в десять лет не имеет смысла», — заявил один из организаторов протеста.

Помимо противников ношения защитных масок в целом, накануне начала учебного года на акции протеста вышли семьи, выступающие против решения властей ввести в школах обязательное ношение масок для детей старше десяти лет.

Напомним, ранее министр образования Квебека Жан-Франсуа Роберж объявил, что ученики в возрасте десяти лет и старше должны надевать защитную маску в транспорте, а также в местах общего пользования в школах Квебека.

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