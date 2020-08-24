Махачкала, , 08:39 — REGNUM Безналичный способ оплаты проезда начнет действовать в 40 троллейбусах Махачкалы с 1 сентября 2020 года. При оплате картой поездка будет стоить 13 рублей вместо нынешних 15, сообщили ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе администрации города.

В мэрии отметили, что постепенно безналичный расчет планируется внедрить также в маршрутных такси, автобусах и остальных троллейбусах. Ожидается, что это нововведение позволит снизить коррупционную составляющую. При этом наличная оплата проезда в общественном транспорте по-прежнему будет функционировать.

Махачкалинцы и гости столицы Дагестана смогут приобрести единую транспортную карту на неограниченное число поездок в месяц, на определенное количество поездок либо расплачиваться платежными картами МИР, Maestro, VISA, Union Pay, JCB от Сбербанка, а также через платежные сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Между тем в пресс-службе главы и правительства Дагестана сообщили, что 22 августа руководитель республики Владимир Васильев опробовал новый способ оплаты проезда в махачкалинском троллейбусе, а также пообщался с пассажирами. Отмечается, что горожане признали удобство карточной системы, а также позитивно оценили изменение самих троллейбусов — по их словам, в них приятно, свежо и просторно.