Москва, , 08:31 — REGNUM Вывезенные из Сирии 26 российских детей переданы их родственникам. Об этом 24 августа сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

«Именно сейчас, когда дети вернулись к своим родственникам, когда мы видели эту встречу, можно сказать, что этот выезд завершён и мы начинаем готовиться к следующему», — заявила она в эфире RT.

Помимо этого, Кузнецова отметила, что и сами дети, и их родственники счастливы, и что теперь им предстоит уехать домой и там провести большую работу.

Кроме этого, уполномоченный по правам ребёнка напомнила, что эти дети годами пребывали в Сирии в лагерях и приютах и рассказала, что только у некоторых из них есть родители.

«Мы сегодня уже переговорили со многими специалистами, которые готовы подключиться к тому, чтобы помочь им освоиться здесь, устроиться в садике, может потребоваться помощь психологов. Некоторые дети, находясь в приюте, хорошо освоили арабскую речь, поэтому придётся заново учить русский», — также рассказала Кузнецова.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 августа детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что ещё одна группа российских детей готовится к возвращению из Сирии в Россию.