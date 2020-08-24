Севастополь, , 08:30 — REGNUM Севастопольская школа № 22 готова к началу учебного года с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа сообщил информированный источник.

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По его словам, в школе будут открыты три входа. Каждое утро медсестра и волонтёры будут проводить «утренние фильтры» с обязательной термометрией (используя бесконтактные термометры). При этом, чтобы не допустить скопления детей у входов, занятия у них будут начинаться в разное время. Для этого в школе разработали специальный график уроков.

В случае выявления ребенка с признаками ОРВИ, работники школы обеспечат срочную его изоляцию до прибытия его родителей или приезда бригады скорой помощи. Кроме этого, будут проинформированы работники Роспотребнадзора.

По словам источника, в школе будет сохранена кабинетная система обучения, поскольку нет возможности закрепить за каждым классом отдельный кабинет. В школе запрещены мероприятия с участием разных классов, а также с участием сторонних лиц. Отменяются массовые и спортивные мероприятия.

Каждый классный кабинет на переменах будет проветриваться (в отсутствии учеников). Учителям поручено усилить работу по гигиеническому воспитанию школьников и обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены.

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