Сеул, , 08:28 — REGNUM За прошедшие сутки в Южной Корее выявили почти 400 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 августа сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 387 новых случаев — локальные, еще десять случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев заражения в стране увеличилось до 17 399.

Известно, что в Сеуле выявили 138 случаев заражения, в провинции Кёнгидо — 124 случая, в Инчхоне — 32 случая, в Кванджу, Тэджоне, провинции Канвондо — по 15 случаев, в провинции Чолла-Намдо — 14 случаев, в провинции Чхунчхон-Намдо — десять случаев, провинции Кёнсан-Намдо — восемь случаев, в Тэгу — шесть случаев, в Ульсане и провинции Чхунчхон-Путо — по три случая, в Пусане и провинции Кёнсан-Пукто — по два случая.

Количество умерших от COVID-19 сохранилось на уровне 309. Коэффициент смертности составил 1,78%.