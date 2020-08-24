Караганда, Казахстан, , 08:20 — REGNUM Финансовая полиция Карагандинской области Казахстана пресекла деятельность финансовой пирамиды, сообщили в комитете по финансам и мониторингу минфина республики.

В ведомстве отметили, что мошенники зарабатывали за счет перераспределения денег между старыми участниками пирамиды. Средства поступали от новых участников потребительского кооператива.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа сотрудники комитета по финансовому мониторингу Казахстана пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды, от действий которой пострадали 1 тыс. человек.

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