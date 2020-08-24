Красноярск, , 08:17 — REGNUM В Красноярском крае с 22 июня по 24 июля 2020 года проводилось изучение популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции среди жителей региона. Как сообщили ИА REGNUM 24 августа в региональном управлении Роспотребнадзора, по результатам лабораторных исследований установлено, что коллективный иммунитет среди населения Красноярского края на момент проведения обследования составлял 12,4%.

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Всего специалисты обследовали около 3 тысяч человек, в том числе детей. Максимальные показатели зафиксированы среди жителей края в возрасте 18−29 лет (15,2%), а также у пожилых людей старше 70 лет (13,4%).

«Программа изучения популяционного иммунитета к COVID-19 будет продолжена в дальнейшем», — подчеркнули в краевом управлении Роспотребнадзора.

Напомним, по состоянию на 23 августа в Красноярском крае было зарегистрировано 15 974 носителя коронавируса.

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