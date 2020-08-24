Казань, , 08:21 — REGNUM В Татарии ведется проверка образовательных учреждений к новому учебному году. От общего количества проинспектировали пока 211 школ (12%), из них 63% не готовы к соблюдению обязательных норм. Основной причиной является отсутствие или недостаточное количество бактерицидных облучателей. Об этом рассказала глава управления Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

Следите за развитием событий в трансляциях: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости», «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Кроме того, сотрудники надзорного органа продолжают контролировать соблюдение профилактических мер на объектах непродовольственной торговли. Так, за две недели проверено 148 объектов, нарушения выявлены в 13-ти — отсутствовали средства дезинфекции и перчатки с масками. В продовольственных магазинах основными выявленными нарушениями стали: работа персонала с приспущенными масками или вообще отсутствие их.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии в новом учебном году откроются 1404 общеобразовательные организации. В настоящее время в образовательных учреждениях ведется проверка комиссиями по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности, охраны правопорядка. В муниципалитетах созданы межведомственные комиссии.

Читайте также: В Татарии в учебном году откроются 1,4 тыс. образовательных организаций