Оренбург, , 08:13 — REGNUM В Оренбурге группа девушек в возрасте 15−16 лет избила 12-летнюю школьницу. Ребенок госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибом носа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

В ведомстве отметили, что личности девушек, совершивших нападение, установлены. Выясняются обстоятельства происшествия.

Инцидент произошел вечером 17 августа в центре города — на ул. Советская. Информресурсы сообщают, что конфликт между двумя группами детей начался в автобусе. Две девочки 10 и 12 лет вышли из общественного транспорта и стали двигаться в сторону ресторана быстрого питания. Их догнали участницы конфликта. Одного ребенка повалили на землю и начали избивать. Насилие пресекли очевидцы-прохожие.

«По факту избиения проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Организована профилактическая работа с подростками и их родителями», — сообщили в УМВД по региону.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM в старший помощник прокурора области Ольга Аникеева, прокуратура проверяет обстоятельства происшествия со школьницей, пострадавшей от незаконных действий подростков. Надзорное ведомство проверит условия, в которых воспитываются подростки, посетить образовательные учреждения, где они обучаются, проанализировать имеющуюся информацию об их образе жизни, окружении, интересах. После этого будет дана оценка деятельности органов профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, образовательных учреждений, а также исполнению родителями возложенных на них обязанностей по воспитанию дочерей.