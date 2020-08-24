Казань, , 08:05 — REGNUM В Татарии с 24 августа отменили ограничения, введенные из-за пандемии, для жителей старше 65 лет. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов на совещании в доме правительства РТ.

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По эпидемиологической ситуации республика занимает 82-ое место среди регионов страны и 14-ое место среди субъектов Поволжья. Темп прироста новых случаев в течение нескольких недель сохраняется на уровне 0,5%.

ИА REGNUM напоминает, в Татарию прибыла первая партия вакцины от гриппа, которая обеспечит 15% населения во время ближайшей прививочной кампании. Вакцинацию запланировано начать в республике с 24 августа.

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