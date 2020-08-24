Приштина, , 08:09 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 23 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 448 образцов в республике было выявлено 111 носителей коронавируса. При этом 159 пациентов были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 12 448 случаев заражения коронавирусом. 8346 пациентов уже здоровы. 467 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них десять — за последние сутки. Лечение от COVID-19 проходят 3476 человек.

После незначительного спада в Косово вновь увеличилось число выявляемых случаев заражения коронавирусом, возросла и суточная смертность среди пациентов с COVID-19, при этом уровень тестирования до настоящего момента значительно не увеличился, что связано с недоступной для большинства жителей края стоимостью проведения теста. С 21 августа право на проведение тестов на коронавирус получили не только частные лаборатории, но и центры семейной медицины. В таких центрах будут проводить серологические тесты на коронавирус (то есть тесты на наличие антител).

С начала эпидемии заразились коронавирусом более тысячи косовских медиков, причем 200 — за июль. Шестеро из них скончались. 19 августа от последствий COVID-19 в Косово скончался водитель скорой помощи при центре семейной медицины.

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