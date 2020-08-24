Горно-Алтайск, , 07:59 — REGNUM Рекомендацию Роспотребнадзора о сокращении числа обучающихся в одном классе в школе села Майма (Республика Алтай) выполнить не удастся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в одной из майминских школ.

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»Что касается дистанции между школьниками в каждом классе, это проблематично. Школы переполнены, разделить классы пока невозможно», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM, добавив, что это касается всех школ Маймы и школ столицы региона — города Горно-Алтайска.

В остальном, по его словам, школы готовы следовать рекомендациям Роспотребнадзора, введённым в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, школьники Маймы и Горно-Алтайска с 1 сентября будут учиться очно, но с ограничениями, установленными Роспотребнадзором. В частности, по данным городского управления образования, в обязательном порядке будет осуществляться термометрия учащихся, педагогов и персонала. Помещения будут проветривать, проводить уборку и так далее.

Также в управлении заверили, что с родителей школьников не будут собирать деньги на покупку термометров и рециркуляторов.

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