Новосибирск, , 07:56 — REGNUM В Новосибирской области режим повышенной готовности продлён до конца сентября. Об этом на оперативном совещании сегодня, 24 августа, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

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"Наша задача — подготовиться к возможным рискам в связи с угрозой микс-эпидемии — коронавирус, ОРВИ и плюс грипп, — цитирует «Тайга.инфо» главу региона. — В связи с необходимостью продолжения реализации противоэпидемиологических мероприятий, в частности соблюдения масочного режима, режим повышенной готовности продлить до 30 сентября».

В то же время власти разрешили возобновить работу фитнес-клубов и тренировки в учреждениях физкультуры и спорта.