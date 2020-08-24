Чита, , 07:51 — REGNUM Правительство Забайкальского края отчиталось о возвращении жителей региона из иностранных государств на территорию края в условиях эпидемии коронавируса. Как сообщает сегодня, 24 августа, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Забайкальского края Михаила Чуркина, вернулись четыре гражданина из Вьетнама и один житель из Киргизии.

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»Они летят через Москву в Забайкалье», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 24 августа, в Забайкалье выявили 19 новых носителей коронавируса. Общее число носителей SARS-CoV-2 в Забайкалье составляет уже 4446 человек, 4071 (2 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений, сообщает оперативный штаб региона.

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