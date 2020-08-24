Барнаул, , 07:45 — REGNUM В Алтайском крае 100 процентов образовательных учреждений регина прошли приемку и готовы принять учащихся и студентов 1 сентября. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает официальный телеграм-канал регионального правительства со ссылкой на слова министра образования и науки Максима Костенко, сказанные в ходе оперативного совещания.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса и карантинными рекомендациями Роспотребнадзора, в обучении алтайских школьников произойдут заметные изменения. Необходимый запас масок, перчаток и антисептических средств в школах имеется, тем не менее учебным заведениям придётся самим решать вопрос с приобретением рециркуляторов — аппаратов для обработки воздуха.

Также школы получили указания проводить термометрию учащихся, проветривание кабинетов и влажную уборку через каждые два часа, а также генеральную уборку с дезинфицирующими средствами (ежедневно).

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За последний год в регионе закрыли более 10 школ.

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