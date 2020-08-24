Новосибирск, , 07:36 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил провести конкурс эскизных проектов стелы в честь присвоения муниципалитету почётного звания Российской Федерации «Город трудовой славы». Какой будет стела определит профессиональное жюри, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

«Новосибирцы сделали свой выбор — большинством голосов из предложенных вариантов жители нашего города выбрали для установки стелы в честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой славы» площадь Калинина. Решение жителей города поддержал оргкомитет «Победа», — отметил Локоть. — Какой будет стела — определит конкурс, к участию в котором мы приглашаем художников, архитекторов, скульпторов».

Организатором конкурса выступит Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова.