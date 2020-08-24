Курган, , 07:35 — REGNUM Курганцы в социальных сетях критикуют проведение «секретного» салюта, который состоялся в День города 22 сентября 2020 года. Фотографии неожиданного фейерверка и гневное обсуждение опубликованы в группе «Типичный Курган».

Screenshot Vk.com/kurgan

Власти Кургана не включили праздничный салют в честь Дня города в программу празднования. Горожане не были оповещены о зрелищном мероприятии, потому были приятно удивлены, когда огненные «одуванчики» появились в небе. и обрушились с критикой на мэрию.

«Мы с детьми посетили кучу мастер-классов, три раза поиграли в уличной игровой комнате, выиграли шары, раскраски и прочее, сами понадували огромные мыльные пузыри, встретили много друзей и любимых сказочных героев. Детям понравилось. Если бы не эта глупость с тайным салютом, я бы поставила оценку «отлично», — делится впечатлениями о Дне города в группе один из курганцев.

Другие жители областной столицы были недовольны тем, что вечером им не позволили прогуляться по центральной площади Кургана.

«На площади полицейские гоняют людей. Говорят нам, покиньте площадь на время проведения праздничных мероприятий», — написала в группе девушка из Кургана вечером 22 августа.

Однако, санитарно-эпидемиологическую обстановку по коронавирусу в Кургане трудно назвать благоприятной. Как ранее сообщало ИА REGNUM, области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 11 — в столице Зауралья.