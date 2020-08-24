Чита, , 07:30 — REGNUM Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Забайкальском крае остается ниже эпидемиологического порога. Тем не менее Роспотребнадзор предлагает начать вакцинацию работников и педагогов: в регион поступила вакцина от гриппа для взрослых — 270 тысяч доз. Такие данные сегодня, 24 августа, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы.

Следите за развитием событий в трансляциях: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости», «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Также в надзорном ведомстве ожидают от министерства образования график проведения линеек по началу учебного года и информацию об организации учебного процесса в части кабинетной системы и других вопросов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине марта 2020 г. ограничительные мероприятия в связи с вновь обострившейся ситуацией по ОРВИ и гриппу были введены не только в Чите, но и во всём Забайкальском крае. Утром 24 августа общее число носителей SARS-CoV-2 в Забайкалье составляет уже 4446 человек.

Читайте также: Жертвами коронавируса в Забайкалье стали 54 человека

Читайте ранее в этом сюжете: Забайкальские школы закрыли на карантин