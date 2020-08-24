Кемерово, , 07:28 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 24 августа, за прошедшие сутки выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 25, Кемерово — 18, Прокопьевск — 15, Анжеро-Судженск — десять, Белово — семь, Киселевск — семь, Ленинск-Кузнецкий — шесть, Мариинский МР — три, Кемеровский МО — два, Новокузнецкий МР — два, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Топкинский МО — один, Яйский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 37 пациентов выздоровели.

Всего в Кузбассе выявлено 5867 случаев заражения коронавирусом, 3975 человек выздоровели, 45 скончались. Медицинскую помощь получают 1847 пациентов с COVID-19.