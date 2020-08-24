Еравнинский район, Бурятия, , 07:23 — REGNUM В Бурятии отмечается рост числа новых случаев заражения коронавирусом в последние три дня. По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по республике Елены Кузьминой, если ранее жители заражалось в домашних очагах, то сейчас ситуация изменилась.

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Так, в Еравнинском районе зафиксирован групповой очаг, в который вошли клиенты массажиста из Санкт-Петербурга. Источник заражения в настоящее время устанавливается. Кроме того, 13 человек заразились на празднованиях по случаю дня рождения и получения диплома.

«У всех есть домашние очаги, у работающих — контактные по месту работы. Они уже выходят за пределы Еравнинского района, это и Иволгинский район, это и город Улан-Удэ», — передаёт слова чиновницы «Ариг Ус online».

Елена Кузьмина добавила, что республика пока не готова к проведению массовых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Алексей Цыденов в обращении к жителям допустил, что 1 сентября может не состояться из-за резкого прироста числа заражённых. Впрочем, позже в Роспотребнадзоре сообщили, что не видят оснований для переноса начала учебного года.

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