Новосибирск, , 07:23 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 24 августа, госпитализированы 24 ребенка с подозрением на заражение коронавирусом, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 051, — говорится в оперативном сообщении. — В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом госпитализированы 465 пациентов». Под наблюдением врачей сейчас находятся 428 новосибирцев, 34 993 человека сняты с меднаблюдения.

Всего в регионе уже проведено 392 146 тестов на коронавирус.