Оренбург, , 07:47 — REGNUM В Оренбурге гимназия № 2 является единственной школой, полностью оснащённой рециркуляторами. Обеззараживали воздуха имеются во всех кабинетах, сообщило руководство образовательного учреждения.

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По словам директора гимназии Татьяны Губаревой, оборудовать два корпуса рециркуляторами начали ещё несколько лет назад. Процесс оснащения завершился в ноябре 2019 года. Оборудование закупалось благодаря помощи Союза родителей и выпускников.

В новом-учебном году при обучении гимназистов гимназия ориентируется на рекомендации и требования Роспотребнадзора. С 1 сентября будет действовать очно-заочная блочная модульная система. Для части классов вводится вторая смена.

Если у ребенка во время фильтра на входе выявят повышенную температуру, то школьник будет находиться в изоляторе до приезда родителей.

За каждым классом закрепят отдельный кабинет. В корпусе по ул. Кирова оборудуют два зала для приема пищи, обеспечат наличие одноразовой посуды. Одновременно смогут питаться два класса, но в разных залах.

Директор подчеркнула, что в гимназии все делается для безопасности учеников. Потоки детей разграничиваются таким образом, чтобы общение происходило только между учениками одного класса. Предполагается, что один день в неделю дети будут учиться дистанционно.

Напомним, в Оренбургской области действует первый этап коронавирусного режима. Последнюю четверть 2019/2020 учебного года школьники учились дистанционно. Такая мера была предпринята с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Новый учебный год в регионе начнётся в очном формате. Однако образовательные учреждения должны принять меры для минимизации рисков распространения COVID-19.