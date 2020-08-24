Новосибирск, , 07:17 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 24 августа, за прошедшие сутки выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Столько же человек было выписано. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Скончались ещё два пациента: мужчина в возрасте 84 лет и женщина в возрасте 81 год. Всего в регионе от коронавируса умер 341 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 47 человек, на ИВЛ — десять пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 11 035 случаев заражения коронавирусом, 9733 пациента выписаны с выздоровлением.