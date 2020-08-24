Владивосток, , 07:16 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что 1 сентября начнётся учебный год не только в школах, в полном объёме заработают детские сады, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Глава региона акцентировал, что в открытых учреждениях образования дети не обязаны носить защитные маски, а вот педагоги должны быть в масках.

«Дети в школах и детских садах будут находиться без масок, однако педагоги и воспитатели, весь обслуживающий персонал, клининговые компании, охрана — все они обязаны соблюдать санитарный режим и находиться в масках», — сказал Кожемяко.

Он также добавил, что любые поборы с родителей на обеспечение эпидемиологического режима должны быть исключены:

«Все школы и детские сады получили необходимые средства и инвентарь для того, чтобы соблюдать санитарные правила. Это и средства дезинфекции, и термометры, и антибактерицидные лампы. Поэтому какие-либо сборы денег с родителей недопустимы».

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Кожемяко накануне сказал: «Я получаю в социальных сетях сообщения, что заставляют родителей собирать денежные средства на дезинфекцию. Такого быть не должно».