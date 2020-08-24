Хабаровск, , 06:59 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв расширил перечень получателей соцподдержки, а также увеличил суммы выплат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Так называемый социальный контракт, введённый в регионе ещё в 2012 году, является одной из мер поддержки, предусмотренной программой социальной адаптации семьи.

Получив материальную помощь, жители Хабаровского края могут открыть своё дело, завести подсобное хозяйство, обучиться новой профессии. Кроме того, на эти деньги можно отремонтировать жильё, собрать детей в школу.

Право на заключение соцконтракта имеют все малоимущие семьи, а также одиноко проживающие малоимущие граждане. В их числе: пожилые люди, неработающие инвалиды, одинокие беременные женщины (срок от 12 недель), дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

С 2021 года на открытие собственного дела можно будет получить до 250 тыс. рублей. На оплату профобучения — до 30 тыс. рублей. На ведение личного подсобного хозяйства — до 15 тыс. рублей на одного члена семьи, но не более 60 тыс. рублей на всю семью.

За семь месяцев 2020 года заключено 1224 социальных контракта на сумму 19,6 млн рублей. Активнее всех социальные контракты заключают жители Амурского, Вяземского и им. Лазо районов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области организовали выдачу Единой социальной карты для жителей региона. Платёжный инструмент будут выдавать в двух комплектациях: стандартной и с финансовым приложением. В обычной вариации с помощью карты удастся получать пенсию и соцвыплаты, расплачиваться в общественном транспорте. В дальнейшем будут доступны ещё несколько социальных услуг.

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