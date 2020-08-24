Благовещенск, , 06:26 — REGNUM В Амурской области прогнозируются сильные ливни с грозами и ветром. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Во вторник, 25 августа, в Приамурье местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, при порывах ветра до 15 м/с. Амурский ЦГМС объявил о штормовом предупреждении.

Спасатели не исключают риска возникновения аварийных ситуаций и рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности, не покидать пределы населённых пунктов. Все службы жизнеобеспечения предупреждены о надвигающейся непогоде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае готовятся к возможным паводкам, подтоплениям вследствие прихода муссонных дождей на этой неделе.