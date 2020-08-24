Первоуральск, Свердловская область, , 06:15 — REGNUM В школе № 1 города Первоуральска Свердловской области минимизированы контакты учащихся. Причиной стала пандемия коронавируса.

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Дети будут приходить на уроки в разное время, и для каждого из классов определён один из четырёх входов. Также они раздеваются в разных гардеробах.

За каждым классом закреплён свой кабинет. Кроме того, в расписании занятий предполагается проведение уроков в форме дистанционного обучения. А между сменами предстоит обрабатывать кабинеты и рекреации дезинфицирующими средствами. В классах и в других местах установлены облучатели — рециркуляторы воздуха. Кроме того, будет проводиться генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, а также ежедневная влажная, также с дезинфекцией.

Каждому входящему в здание будут измерять температуру тела. Если она 37,1 градуса и выше, а также имеются признаки респираторного или кишечного заболевания, то ученика изолируют в кабинете медицинского работника. Медик повторно замеряет температуру, сообщает родителям ребёнка, а также может вызвать скорую помощь.

Если повышенная температура выявлена у младшего обслуживающего персонала, то его сопровождают в место изоляции — кабинет младшего обслуживающего персонала. Там повторно замеряют температуру и при наличии 37,1 могут вызвать скорую помощь.

Отметим, также руководство школы приняло меры для минимизации контактов учащихся во время приёма пищи. У первой смены для этого выделено восемь «окон», а у второй — шесть.