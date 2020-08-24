Улан-Удэ, , 06:14 — REGNUM Оснований не начинать учебный год с 1 сентября нет. Об этом заявила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина. Ранее глава республики Алексей Цыденов допустил, что в связи с резким приростом новых случаев заражения коронавирусом, 1 сентября может не состояться.

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По словам Елены Кузьминой, за неделю до начала работы учебных заведений в регионе фиксируют заражение работников детских садов, школ, а также школьников. Тем не менее, ожидается, что День знаний должен пройти по плану.

«Риски имеются, но не начинать учебный год оснований пока нет. Ситуация мониторируется, если она будет приобретать такие масштабы, которые потребуют введения ограничительных мероприятий в виде приостановления образовательного процесса — они будут вводиться. Пока такого нет», — передаёт «Байкал-Daily» её слова.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время школы региона усиленно готовятся к началу работу с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Но не все из них, как оказалось выполнимы. Так, в Петропавловской средней школе опасаются, что если будет ограничение по числу учеников в классе, то половину учащихся им придётся перевести на «дистанционку».

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